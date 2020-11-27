شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك.. غلق المقاهي والكافيتريات في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية المقاهي والكافيتريات بقرى ومدن المحافظة قبل ساعات من انطلاق مباراة النهائي الإفريقي التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة الدولي بهدف منع التجمعات بين الشباب والجماهير في ظل تفشي فيروس كورونا

واكد عددا من أصحاب المقاهي والكافتيريات أن قوة أمنية توجهت لأصحاب تلك المقاهي والكافيتريات ونبهت عليهم بالغلق التام بدءا من الساعه الرابعة عصرا والإلتزام بعدم الفتح حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وتنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراه النهائي الإفريقي على ملعب إستاد القاهرة الدولي والتي تجمع بين قطبي الكره المصرية “الأهلي والزمالك” وسط ترقب كبير من جماهير قطبي الكرة المصرية حيث إن تلك البطولة لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة للفريقين