شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كوم المؤمنين بقفط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية كوم المؤمنين بمركز قفط يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬

اوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩٦٠ حالة بواقع ( ٢٣٣ أطفال- ١٩١ باطنة- ١٨٣ جلدية- ١٣٩ رمد- ٨٢ نساء- ٧١ أسنان- ٦١ جراحة ) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ١٤٠ حالة وعمل سونار لعدد ٣١ حالة ‪ .‬

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع في احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا إلى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٠ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.