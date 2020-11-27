شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر وأعضاء الأعلى للإعلام يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المجلس الاعلي للاعلام في بيان له ان الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام واعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد احمد، وان يعود لاسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة . الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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