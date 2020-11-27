شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة صرف صحي في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية الانتهاء من اصلاح هبوط ارضى في شبين القناطر نتيجة كسر في ماسوة صرف صحى من «الفخار» قطر 9 بوصه على عمق 3 متر. قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركه ان فرقة صيانة الصرف الصحي بفرع شبين القناطر توجهت إلى مكان العطل وتم اصلاح الهبوط وتغير الماسورة باخرى بلاستيك وجارى التشغيل الفعلي. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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