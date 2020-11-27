شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد لدى مملكة هولندا يقدم أوراق اعتماده (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير حاتم عبدالقادر كمال الدين، يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، إلى فيليم-ألكسندر ملك مملكة هولندا.

وأعقب ذلك اجتماع لملك مملكة هولندا مع السفير المصري الذي نقل رسالة تحية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى ملك هولندا وشعبها، كما أعرب السفير المصري، خلال الاجتماع، عن حرص مصر على توطيد العلاقات الدبلوماسية والثنائية مع هولندا، مؤكداً أنه تم تكليفه بدفع كافة أوجه التعاون بين البلديّن، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في قطاعات إدارة المياه والري والزراعة، وكذا العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولتيّن.

سفير مصر الجديد لدى مملكة هولندا يقدم أوراق اعتماده

سفير مصر الجديد لدى مملكة هولندا يقدم أوراق اعتماده

سفير مصر الجديد لدى مملكة هولندا يقدم أوراق اعتماده