شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 35 قضية تموين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث التموين في أسوان من ضبط 35 قضية تموينية في حملاتها على الاسواق من بينها( 6 ) قضايا مخالفات للمخابز البلدية و( 5 ) قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.
كما تم ضبط ( 3 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و( 10 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و( 11 ) قضية عدم حمل شهادة صحية.
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الوضع في مصر
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اصابات
114,475
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تعافي
102,268
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وفيات
6,596
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