شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 3500 مواطن خلال القوافل الطبية في كوم امبو و ادفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني, في قرية فارس بمركز كوم امبو , وقرية القنان بمركز ادفو , وإستمرت لمدة يومان في كل قرية , حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3500) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بالإضافة لعمل التحاليل الطبية , وعقد ندوات توعية للأهالي . الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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