شكرا لقرائتكم خبر عن «الفصل المقلوب: ضرورة في ظل جائحة كورونا».. لقاء تدريبي بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بجامعة العريش، الثلاثاء المقبل، لقاء تدريبي تحت عنوان«الفصل المقلوب: ضرورة في ظل جائحة كورونا».

وأكد الدكتور صالح محمد صالح، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم‏ بكلية التربية بالعريش، أن التدريب يأتي استجابة لما تفرضه الأحداث على العالم بأسره، وفي ظل ظروف استثنائية لم يمر بها العالم بعد، وفي ظل جائحة كورونا.

وأضاف «صالح»، أن الدعوة عامة لكل المهتمين بالعملية التعليمية من داخل المجتمع الجامعي أم خارجه لحضور اللقاء التدريبي الأول «الفصل المقلوب: ضرورة في ظل جائحة كورونا»، في الساعة 11 صباحا بقاعة السيمينار بالدور الثالث بمبنى كلية التربية بضاحية السلام.

وأشار إلى أنه يقود التدريب الأستاذ الدكتور محمد رجب فضل الله أستاذ المناهج وتعليم اللغة العربية والعميد الأسبق لكلية التربية بالعريش، ويعاونه الدكتور إبراهيم فريج حسين أستاذ المناهج وتعليم اللغة العربية المساعد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان عبدالعال مدرس المناهج وطرق تدريس الاقتصاد المنزلي والمدربة الدولية المعتمدة، والدكتور محمد علام مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات ومنسق التعليم الإلكتروني المدمج.