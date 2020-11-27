شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ومحافظ البحيرة الأسبق، ورئيس شركة جنوب التحرير لاستصلاح الأراضي الأسبق، عن عمر 84 عاما بعد معاناته مع المرض خلال السنوات الماضية.

تولى «الليثي» شؤون وزارة الزراعة، خلال الفترة من 15 يوليو 2004 وحتى 30 ديسمبر 2005، وذلك خلال الحكومة الأولى للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والتزم الصمت على مدار أكثر من 15 عاما من خروجه من التشكيل الوزاري عام 2005 بعد توليه المنصب لمدة 18 شهرا فقط باستثناء بعض المداخلات التلفزيونية القليلة عقب ثورة 25 يناير أو عقب وفاة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، سبتمبر الماضي.

وكان آخر ظهور لوزير الزراعة الأسبق في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة MBC، في الخامس من سبتمبر الماضي، تعقيبا على سؤال حول حقيقة المبيدات المسرطنة، وأكد خلالها براءة يوسف والي من هذه الأزمة المفتعلة.