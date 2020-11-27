شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة نقدية لرواية «بحاري» بثقافة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث نظم نادى أدب قصر ثقافة الزقازيق ندوة قراءة ورؤية نقدية لرواية «بحاري» للأديب والكاتب محمد عبدالله الهادي، ورؤية نقدية للأديب الناقد مجدى جعفر، وقراءة أدبية منى العساسي، بدأ اللقاء بكلمة الشاعر نبيل مصيلحي رحب فيها بالسادة الضيوف.

وأثنى على الروائي محمد عبدالله الهادي وكتاباته، وبدأت الندوة بتقديم د. محمد غنيم للروائي محمد عبدالله الهادي وقال أنه من أهم كتاب الرواية في محافظ الشرقية وله العديد من الروايات والمسرحيات والمجموعات القصصية ومنها مجموعة «الخيمة والعاصفة»، مجموعة «خيول النهر»، ثم تحدثت العساسي في قراءتها الأدبية لرواية «بحاري» وأن الرواية تعبر عن القرية المصرية بكامل التفاصيل، كما أنها أحداثها تدور في حقبة تولى جمال عبدالناصر حكم مصر وما تبعها من قوانين أعطت للفلاح كامل حقوقه وكيف تحول العامل الأجير إلى مالك للأرض التي يزرعها، بينما تحدث الناقد والأديب مجدى جعفر عن رؤيته النقدية للرواية وقال أنها تعبر عن أهم جزء في مصر وهو نهر النيل والعاملين بجميع طوائفهم عليه، وتميزت الرواية بارتفاع نسبه الوصف عن السرد دون حدوث أي ملل للقارئ ويعد ذلك مهارة فائقة من الكاتب.

وفى الختام قدم نادى أدب قصر ثقافة الزقازيق شهادتي تقدير للكاتب والروائي محمد عبدالله الهادي والأديب الناقد مجدى جعفر تقديراً لجهودهم في إثراء الحركة الأدبية.