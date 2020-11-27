شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يزور العاصمة الكينية نيروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير ماشاريا كاموا، وكيل وزارة الخارجية الكينية السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة.

تطرق اللقاء لمناقشة الأوضاع الإقليمية بمنطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأخيه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، فضلاً عن مواصلة التشاور لتحديد موعد عقد اللجنة المشتركة السابعة والجولة الأول من المشاورات السياسية بين البلدين.

كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية قدماً، حيث تعتبر كينيا أكبر شريك تجاري لمصر في أفريقيا جنوب الصحراء، علاوةً على تكثيف العمل المشترك نحو تعزيز أطر التعاون القائمة في مجالي التدريب وبناء القدرات للجانب الكيني.