شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل المولات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المولات من خلال "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أكدت فيه على أهمية ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وتضمن الإنفوجراف 12 نصيحة للحماية من كورونا داخل المولات، منها ضرورة ارتداء الكمامة واستخدم المطهرات والالتزم بالمسافة الآمنة، إضافة إلى ضرورة عدم لمس عينيك وفمك وأنفك، وتجنب السلام بالأيدى أو الأحضان، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واستخدم كارت الصراف الآلى.



وزارة الصحة عبر تويتر

كما شملت النصائح على ضرورة تطهير دورة المياه قبل استخدامها، وعدم تجريب مستحضرات التجميل، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن والحرص على عدم لمس الأسطح واستخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية.



إنفوجراف من وزارة الصحة

وفى وقت سابق، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسبة المتعافين من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية إلى 89.5% بعد تسجيل 102201 حالة شفاء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء الماضى، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و 6585 حالة وفاة.