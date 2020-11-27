شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "التعليم": 5 فبراير آخر أيام الترم الأول بالعام الدراسى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم كما يلى:

التعليم: 5 فبراير المقبل آخر يوم بالترم الأول بالعام الدراسى 2021

الزراعة تؤكد ارتفاع صادرات المانجو والجوافة لـ51941 طن الصحة تكشف عن 4 نصائح للحماية من مضاعفات المضادات الحيوية

قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد قيامها