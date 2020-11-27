شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات تطوير الطرق فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الانجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد الي الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مروراً بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق "القاهرة / السويس"، ومدينة القاهرة الجديدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفيين الهندسيين، موجهاً بانشاء اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة، وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.