شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يقدم التهنئة لمحافظ بورسعيد لحصولة على جائزة أفضل محافظ عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم فرع المجلس القومي للمراة ببورسعيد برئاسة نجلاء إدوار، التهنئة لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربى في مسابقة التميز الحكومى العربى، خلال الزيارة التي قام بها فرع المجلس اليوم لديوان المحافظة.

وأكدت مقررة المجلس أن بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقا تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة العمل المتواصل وبذل المجهودات التي تهدف لتحقيق أفضل مستوى للمحافظة وأبناءها، معربا عن فخره بهذا النجاح الذي يجعل بورسعيد من أفضل المدن النموذجية على مستوى العالم العربى.

ومن جانبة، قدم محافظ بورسعيد الشكر إلى اعضاء المجلس القومي للمراة، مشيدا بجهودهم خلال الفترة الماضية في اعمال التوعية والخدمية موكدا بأن هذا النجاح هو نجاح لمحافظة بورسعيد ويعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز، مؤكدا أننا نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها .وأكد المحافظ أن هذه الجائزة ستجعل من بورسعيد قبلة للسياحة في العالم نظرا لكافة الانجازات وأعمال التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالخير والتنمية لأهلنا في بورسعيد.