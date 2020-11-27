شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد انطلاق رحلة فريق «إن إس كروسينج» بالدراجات الهوائية من محمية وادى دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انطلاق رحلة فريق «إن اس كروسينج» بالدراجات الهوائية بداية بمحمية وادى دجلة ومرورا بوادى الجمال وصولا لمحمية علبة.

وأكدت أن حدث اليوم يأتى في اطار فعاليات حملة eco- Egypt للترويج للمحميات الطبيعية حيث سيقوم فريق «أن أس كروسينج» والمكون من ٣٠ شاب وفتاة بعبور الشريط الساحلي للبحر الأحمر بالدراجات الهوائية (1،000 كم) وزيارة عدد من المحميات تبدء بمحمية وادى دجله، مروراً بمحمية وادي الجمال وصولا إلى محمية جبل علبة التي تعد من أهم المحميات المستهدف ترويجها ضمن حملة إيكو إيجبت. والتى تم اطلاقها كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية داخل مصر ،مضيفة انه يوجد لدينا 30 محمية طبيعية تمثل 15 % من مساحة مصر، بعض هذه المحميات لا يتم ممارسة أنشطة بها لمرور انواع معينة من الطيور بها فالحفاظ عليها هام للتوازن البيئى .

وأكدت ياسمين فؤاد أننا نهدف من خلال حملة «إيكو إيجيبت» إلى إعادة إكتشاف التراث الطبيعي والثقافي مع تعزيز أهمية الحفاظ عليهما، وإتاحة فرصة للإستكشاف الكامل لمقومات المحميات الطبيعية من خلال مشاهدة أشكال متنوعة من الحياة البرية والبحرية وكذلك النباتات، مع التمتع بممارسة أنشطة السياحة البيئية المختلفة كالغوص، مشاهدة الطيور وتأمل النجوم. أما على الجانب الثقافي، فالمحميات الطبيعية المصرية توفر التجربة الحقيقية مع السكان المحليين للمحميات والتمتع بالأشكال المختلفة لعاداتهم وتقاليدهم.