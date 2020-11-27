شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار غزيرة السبت على بعض المناطق.. والقاهرة 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري: (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية )، أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح – رشيد – بلطيم- السلوم )، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري الرياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر ونصف إلى مترين وعلى الأحمر من 75 ،1 – 25،2 متر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 14»، الإسكندرية «22 – 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «24– 11»، أسوان «25– 12».