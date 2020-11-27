شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس (تعرف على موقف منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غداً السبت حتى الخميس المقبل 3 ديسمبر وهي كالآتي :
يوم السبت 28 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – رشيد – بلطيم- السلوم ) .
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .
يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 :
لا يوجد أمطار
يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح – السلوم ) .
يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – رشيد – بلطيم – السلوم – بورسعيد – العريش – رفح ) .
الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح- رشيد – بلطيم- – السلوم ) .
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد – العريش – رفح ) .
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة ) .
الخميس 02 ديسمبر 2020:
لا يوجد أمطار
واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، كما انه يتم تحديث التنبؤات يومياً.
الأمطار من السبت حتى الخميس 3 ديسمبر by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
114,475
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تعافي
102,268
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وفيات
6,596
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