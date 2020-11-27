شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بالشرقية»: إعدام ١٤ طن كبدة مستوردة فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالعاشر من رمضان وبلبيس، بالاشتراك مع لجنة مشكلة من مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، بإعدام جزء من رسالة كبدة مستوردة من الخارج، تزن ١٤ طنا، لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالعاشر من رمضان، بناءا على طلب صاحب الشركة، بعد رفضها معمليا، وبعد سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم نقل الكميات من خلال سيارات النقل الثقيل وإعدامها بالمدفن الصحي ببلبيس، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، في إطار تكثيف الرقابة على المنتجات والمنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود، ستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.