شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن وصول دفعة جديدة من العربات الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية اليوم دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالى 13 عربة جديدة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، وتعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن العربات الـ13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 151 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشيراً إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.