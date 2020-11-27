شكرا لقرائتكم خبر عن السويس: 10 أجهزة تنفس و20 مونيتور لقسم العزل بالمستشفى العام لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، قسم العزل بمستشفي السويس العام ورفع القدرة الإستيعابية للقسم، من خلال 10 أجهزة تنفس صناعي و20 مونيتور، في إطار تواصل الاستعدادات والإجراءات لمواجهة كوفيد 19 وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لمصابي كورونا.
من جانبه تقدم الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس وكل العاملين بالصحة، بالشكر والتقدير لمحافظ السويس على ما يقدمه من دعم للقطاع الطبي بالمحافظة، في شتى المجالات، حسبما قال بيان الصحة.
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