محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
"تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مروراً بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة / السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".
واطلع الرئيس على تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسيين، موجهاً بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.
ووجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يكلف الهيئة الهندسية بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3" بشرق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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