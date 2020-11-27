تعرض الإذاعية إيناس جوهر لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تعرضت الإعلامية الكبيرة والإذاعية الشهيرة إيناس جوهر، رئيس الإذاعة الأسبق، لوعكة صحية، ألزمتها الدخول للعلاج فى المستشفى، وهو ما كشف عنه بعض الأصدقاء والمقربين منها، حيث دعوا لها بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه المحنة بسلام.

وإيناس جوهر هي إذاعية كبيرة، عينت في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام، ثم مذيعة وقارئة نشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط، وعينت نائب لرئيس شبكة الشرق الأوسط، ثم رئيساً لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005 ، ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005.

ساهمت "جوهر" في إعداد بعض البرامج التليفزيونية من بينها

برنامج هذا المساء

– برنامج الست دى أمى

– برنامج عندما يأتي المساء

– الفترات المفتوحة للقناتين الفضائيتين في المناسبات المختلفة.

كما قدمت عددا من البرامج هي:

تسالي

قصة فيلم

الجديد في ورق سوليفان

النادى الدولي / الفترات المفتوحة

ألبوم الذكريات.

كما ساهمت إيناس جوهر في تدريب المذيعين على العمل في التنفيذ على الهواء داخل استديو التنفيذ وعلى الإذاعات الخارجية على اختلافاتها المسئولة عن إذاعة أف أم التي تغطى فعاليات مهرجان الإذاعة والتليفزيون من دورته الثانية وحتى الآن ، والمشاركة في الإعداد والإشراف وإدارة المسرح لكافة الحفلات التي تقيمها الإذاعة وحفلات قطاع الإنتاج والتليفزيون في المناسبات القومية.

وساهمت أيضا ضمن لجان الإشراف على إنشاء قناة النيل للدراما وقناة النيل للمنوعات ، كما قامت بقراءة نشرة الأخبار في التليفزيون المصري لمدة أربع سنوات منذ عام 1974 وحتى عام 1978، واخيرا المشرف العام لراديو النيل 2018.

حصلت على أكثر من مرة في الاستفتاءات المنوعة على جوائز أفضل إذاعية. حصلت برامجها على جوائز أفضل البرامج في أعياد الإعلاميين. كما حصل برنامج" تسالى " على رقم 6 بين إذاعات العالم كأفضل برنامج يعطى جرعة ثقافية يومية للمستمع وذلك من خلال مسابقة أقامتها مونت كارلو الدولية.