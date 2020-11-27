ضبط مسئول صيدلية ومساعده يروجان العقاقير المخدرة بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على مسئول صيدلية ومساعده لبيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة بدون تذكرة طبية بالزاوية الحمراء. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية وضبط المدير المسئول ومعاونه، وأسفر التفتيش عن ضبط (أدوية المخدرة تؤثر على الحالة النفسية ومحظور تداولها ومهربة جمركياً، مبلغ مالي). وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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