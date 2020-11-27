شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة أمام مقار اللجان الانتخابية بسمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، إنه تم رفع الاشغالات من أمام اللجان الانتخابية والشوارع وقامت الوحدات المحلية بحملات نظافة بالشوارع والميادين العامة، ورفع القمامة من محيط اللجان الانتخابية والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز وتوريد 90 طن قمامة ورفع المخلفات الصلبة وتوريدها لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي.

وأشار إلى صيانة أعمدة الانارة وتركيب لمبات ليد على بشوارع محمود سليمان – شارع الجيش منطقة المجرى وذلك بمعدات الوحدة المحلية فضلا عن استكمال أعمال التجميل بميدان السلام بمدخل المدينة من الجهة الغربية وتهذيب وري الأشجار ورفع كفاءة أحواض النباتات بمداخل المدينة والقرى.

وقال إنه تم متابعة اعمال الحائط الساند بطول 255متر على مصرف سليم بالطريق الدائري وبلغ نسبة التنفيذ 75% ومتابعة المبنى التجاري الاداري بمنطقة حي الفالوجا وتلاحظ سير المشروع بصورة مرضية حيث وصل نسبة التنفيذ 60 % وجاري البدء في اعمال التشطيبات كما حث العاملين بالمشروع على ارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .و تم متابعة اعمال تطوير مجزر سمسطا حيث وصل نسبة التنفيذ 80% من الاعمال الانشائية ونهو المشروع.