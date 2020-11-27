شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة التاسعة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة رفح بشمال سيناء عن تسليم الدفعة التاسعة من الوحدات السكنية المخصصة للفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي من المنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد يوم الإثنين المقبل 30 نوفمبر الجاري .

وأكد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح، تسليم الوحدات السكنية للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي بالعمارات أرقام: 39 و42 و43 و48 و49، إلى جانب المتخلفين عن الاستلام بالعمارات أرقام: ٣٧ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٤٧، مشيرا إلى ضرورة التواجد يوم الإثنين القادم الموافق 30 نوفمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام العمارات السكنية المذكورة بحي السبيل بالعريش، وذلك لاستلام المفتاح الخاص بالشقة الموضح رقمها بالعقد الذي استلمه من قسم الإسكان بمجلس مدينة العريش .

من جانبها أكدت منى برهوم مدير وحدة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أنها ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة المخصصة للمنقولين من رفح والشيخ زويد بإجمالي 1152 وحدة، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم 8 دفعات من الوحدات السكنية للفائزين بعد انهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة، موضحة تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيه شهريا، وأن المحافظة ستتحمل مبلغ 325 جنيها شهريا من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية.. بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.