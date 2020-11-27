شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة: لقاء انتصار السيسي حديث سيدة مصرية من القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إن المصريين تابعوا الحوار التلفزيوني للسيدة انتصار السيسي مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس الذي أذيع أمس الخميس.

وأضافت أن حديث السيدة الأولي مس قلوب المصريين باهتمام كبير رغبة منهم في معرفة المزيد عن السيدة الفاضلة التي تشارك رئيس مصر حياته.

وتابعت: «المصريين أحسوا بالتواصل معها كسيدة مصرية تتحدث كواحدة منهم».

وأكدت حسونة أن «إشارة السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس إلى كتابي (بدون سبق إنذار) حول تجربتي في مكافحة السرطان هي بمثابة رسالة أمل لمرضى السرطان وتشجيع للمرأة المصرية على مجابهة الصعاب والتحديات والحفاظ على سعادة واستقرار أسرتها في ذات الوقت لتحقق توازن رائع بين مختلف واجباتها ومسؤولياتها».