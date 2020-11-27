إزالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقريتين بمركز ديرمواس في المنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقريتين بمركز ديرمواس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبها أوضحت المهندسة نبيلة على رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بقرى دلجا وبني حرام واسمو العروس، أسفرت عن ازالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٨ قيراط و١٤ سهم، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة اعمدة وكشافات الانارة بقري بني حرام.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقريتين بمركز ديرمواس في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.