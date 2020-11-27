شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرقية» تنظم ورش تعليم مبادئ السباكة لطلاب المدارس ضمن حملات الترشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإتحاد العام للكشافة، قامت بتنفيذ ورشة عمل لتعليم أعمال السباكة الخفيفة لطلاب المدرسة الثانوية الزراعية بمركز ومدينة منيا القمح، ضمن حملات توعية الطلاب بثقافة ترشيد استهلاك المياه.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة؛ والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف واطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك اطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه ،والقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.