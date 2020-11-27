شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 107685 مواطنا بالوادي الجديد ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الجمعة، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 107685 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 150% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 50 %.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن المديرية نجحت في الوصول لنسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.

وأوضح، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.