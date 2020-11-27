شكرا لقرائتكم خبر عن دورة حول أساسيات تكنولوجيا المعلومات استعدادا لتطبيق التأمين الشامل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار الاستعداد لمشروع التامين الصحى الشامل بأسوان، تم عقد الدورة الأولى حول أساسيات تكنولوجيا المعلومات it essentials، وذلك لفريق الميكنة بمراكز معلومات مديريه الصحة والإدارات الصحية والمستشفيات التابعه لها . وتشمل الدورة أساسيات التعامل مع الهاردوير والسوفت وير وأعمال الشبكات والأمن المعلوماتي وإستمرت الدورة لمدة أسبوعين، وذلك بمقر مركز التدريب. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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