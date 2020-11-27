شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لصيانة أعمدة الإنارة تفاديا لحوادث الصعق في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، من أعمال صيانة ومراجعة كفاءة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، بتشكيل لجان عمل مكونة من مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء، وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور علي أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الانارة امام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وفي هذا الإطار قام محمد محمود ، رئيس حى أول الزقازيق، بالتنسيق مع قسم الإنارة بالحى باستكمال أعمال الصيانة المطلوبة فى شارع الورش ومتفرعاته، وتركيب مهمات وعزل الأعمدة وإزالة نزلات المفاتيح وتركيب عداد مسبق الدفع، وكذلك عمل الصيانة المطلوبة بالأعمده وتركيب اللمبات وتغير التالف منها بشارع الحمراوى بالحريرى ،لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وتابع المحاسب صلاح سالم ، رئيس مركز ومدينة كفر صقر أعمال صيانة الأعمده المائلة المتهالكة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأبو الشقوق، حيث تم إصلاح واستعدال جميع أعمدة الإنارة بنطاق الوحدة المحلية ،وعمل حصر للاعمدة التي تحتاج الي صيانة حتي يتم إنارة جميع الطرق والمداخل امام حركه السيارات والمواطنين.

وقام اللواء ضياء الدين أبو العزم ،رئيس مركز ومدينة فاقوس ،وبرفقته نائبى رئيس المركز ومدير قسم الإنارة العامة بالمجلس ، بمتابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بالمناطق بعدد من شوارع المدينة ، بالإضافة لإصلاح لوحة الصرف الصحى بعزبة وابور النور، وكشك المستشفي العام ، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز حرصاًعلي سلامة وأرواح المواطنين .

وقام محمد عبد العزيزحجازي، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق ،بالتنسيق مع قسم الانارة برئاسة المركز ، بالمرور على نزلات الأعمدة والتأكد من إنارة الاعمدة بعزبة الجيزاوي والطرق المؤدية لها، وذلك عن طريق سيارة طوارئ كهرباء وقسم الإنارة برئاسة المركز لانارة الطريق امام المواطنين ، فيما قام المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بمتابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانتها بالتنسيق مع نائب رئيس المركز لشئون المدينة ، وتم زراعة أعمدة إنارة بشارع مستشفى بلبيس العام لرفع كفاءه الإنارة بالمنطقة امام حركة المواطنين والسيارات .