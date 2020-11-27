شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لزراعة القمح والشعير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت محافظة شمال سيناء استعداداتها المبكرة لزراعة القمح والشعير وباقي المحاصيل الشتوية على مياه الأمطار والسيول في الموسم الشتوي الجديد. وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاستفادة من مياه السيول والأمطار والاستغلال الأمثل لها ، خاصة بمنطقة وسط سيناء. بدوره، قال المهندس عاطف مطر مدير عام الزراعة، إنه تم توفير تقاوى القمح عن طريق الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة ، وجارى توزيعها على المزارعين بنصف القيمة، علاوة على توفير معدات زراعية لخدمة الأراضي بنصف القيمة أيضًا. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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