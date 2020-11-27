شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام بورسعيد» يناقش أهمية الفحص الطبي قبل الزواج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز إعلام بورسعيد ندوة بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم في مدرسة بورسعيد الثانوية بنات تحت عنوان «أهمية الفحص الطبى قبل الزواج»، في إطار الحملة الإعلامية «فكر واختار.. تنظيم الأسرة أحسن قرار»، التي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات .

واستضاف المركز فيها الدكتورة جهاد محمد شهبو، الأستاذ بكلية التمريض جامعة بورسعيد وإدارتها نيفين بصلة، مسؤول الإعلام السكانى بمركز إعلام بورسعيد، بحضور نادية الريس مديرة المدرسة وهالة أحمد الكتبى إخصائى إعلام بالمدرسة .

وقال عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد، إن الندوة تأتي ضمن مجموعة الأنشطة الإعلامية التي تنفذها الإدارة العامة لإعلام القناة للتوعية بخطورة المشكلة السكانية وتداعياتها السلبية على كافة قطاعات التنمية كالتعليم والاقتصاد والصحة والإسكان.. الخ وضرورة التوعية الصحية بقضايا تنظيم الأسرة لأن الحياة الصحية السليمة هي الأساس في بناء الأسرة وأن المشورة الطبية قبل الزواج توفر على الأسرة والمجتمع الكثير من المشكلات .

وأكدت الدكتورة جهاد ضرورة إجراء عدة فحوصات للزوجين قبل الزواج للتأكد من عدم وجود مشكلات أو أمراض وراثية بأحدهما وهناك الكثير من الأشخاص لم يقوموا بإجراء تلك الفحوصات ونتج عن ذلك الكثير من الأمور السلبية التي أثرت على زواجهم وعلى أطفالهم ايضا وأدت إلى المعاناه الطويلة التي عاشوا فيها جراء ذلك كما ينتج الكثير من الأمراض الوراثية بسبب إلتقاء الجينات المرضية من الآباء والأمهات خاصة الأقارب لهذا لابد من توخي الحذر وإجراء تلك الفوحصات قبل الزواج .

وأضافت أن الفحص الطبي قبل الزواج قد يؤدي لاكتشاف الكثير من المشكلات الصحية التي قد تنتقل بين الزوجين أو تنتقل لأطفالهما في المستقبل كما أن زواج الأقارب يحتاج للكثير من الفحص الدقيق لأنه ينتج عنه الكثير من المشكلات الوراثية التي تؤثر سلبيا على الأطفال فيما بعد كما أنه قد يتسبب في انجاب أطفال معاقين أو غير مكتملي النمو وأنه من الضروري العلم بالأمراض الوراثية المحتملة لدى الزوجين حتي تكون لهما الحرية في اتخاذ القرار بالإنجاب من عدمه أو حتى عدم اتمام الزواج ويتم ذلك من خلال الفحوصات التي يجريها الرجل والمراة قبل زواجهما .

وأشارت دكتورة جهاد إلى أن الفحص الطبي قبل الزواج يوضح الأمراض المتوارثة كما يكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والأنيميا التي تحتاج رعاية خاصة أثناء الحمل والولادة كما أكدت على أن التحاليل والفحوصات قبل الزواج هامة جدا لتحديد عامل (ريساس) لتحضير حقنة (HR) لتؤخذ أول 72 ساعة بعد الولادة في حالات معينة كما يوضح الفحص الطبي قبل الزواج التاريخ المرضي والوراثي والعائلي للطرفين.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة إجراء الفحوصات الطبية للرجل والمرأة المقبلين على الزواج لكي يعرف كلاهما نتائج تلك الفحوصات قبل اتمام الزواج وكذلك إنشاء مراكز للفحص في كل المستشفيات والعيادات للتيسير على المقبلين على الزواج بالإضافة لضرورة عقد ندوات بصفة دورية لنشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء وسعداء.