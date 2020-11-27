شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان حافظ أبو سعدة مثواه الأخير بمقابر الراحة بطريق العين السخنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مثواه الأخير بمقابر الراحة، على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة. كانت قد أعلنت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

كان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، وقال حافظ أبو سعدة فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "أنا الحمدالله حالتي بتتحسن وجايه علي العلاج ربنا يتمها بالخير".

جنازة حافظ ابو سعده (1)



جنازة حافظ ابو سعده (2)



جنازة حافظ ابو سعده (3)



جنازة حافظ ابو سعده (4)



جنازة حافظ ابو سعده (5)



جنازة حافظ ابو سعده (6)



جنازة حافظ ابو سعده (7)



جنازة حافظ ابو سعده (8)