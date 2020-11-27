شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكذب شائعة إخفاء المستشفيات أعداد وفيات كورونا الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس.

وكان المركز قد نفى ما تردد من أنباء بشأن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحا استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس.