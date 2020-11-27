شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موقع "الهلال اليوم " بثوبه الجديد برئاسة تحرير خالد ناجح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الكاتب الصحفى خالد ناجح الموقع الإلكترونى "الهلال اليوم" فى ثوبه الجديد، والذى يحمل الكثير من الطموحات والآمال الصحفية للمنافسة بقوة فى عالم الصحافة الإلكترونية بهدف الوصول إلى القارئ، وهو الموقع الذى فرض لنفسه التواجد بقوة بين المواقع الإلكترونية المختلفة، بسبب ما اتسم به من بساطة فى تصميم الموقع.

ويضم موقع " الهلال اليوم" أقساما إخبارية متنوعة، تقدم وجبة صحفية للقارئ، وكل ما يسعى إليه سواء أخبار محلية أو عربية أو عالمية ، حيث يلبى الموقع كافة ما يبحث عنه القارئ على كافة المستويات والأصعدة.

يضم الموقع قسم الأخبار، والذى يقدم المعلومات الكاملة عن ما يدور فى دواوين الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما ضم الموقع قسم خاص للبرلمان ليتناول كل ما يدور بغرفتى البرلمان" مجلس الشيوخ ومجلس النواب" وقسم خاص لتناول أخبار المحافظات وقسم للحوادث والاقتصاد والرياضة والفن والثقافة والمرأة والهلال لايت والتوك شو وطبيب الهلال، بجانب أيقونة لمقالات الكتاب.

ويعد موقع " الهلال اليوم " بوابة شاملة تصدر عن مؤسسة "دار الهلال" أعرق المؤسسات الصحفية والثقافية في مصر والتى يعود تأسيسها إلى عام 1892.