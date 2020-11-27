شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق حملة لطرق الأبواب بـ7 محافظات للتوعية بمناهضة ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا للأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة ضمن حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، يطلق المجلس حملته لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" فى 7 محافظات وهي (بورسعيد- بنى سويف –البحيرة- الجيزة –الغربية- المنيا- الدقهلية)، وذلك في الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.

ويتم تنفيذ حملة طرق الأبواب من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

كما تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وتعتمد حملة طرق الأبواب على توصيل رسائلها من خلال أعضاء الفروع إلى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة .

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.