شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف متى يغرمك المترو أكثر من مرة عن نفس المخالفة بالرحلة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو، أنه يمكن تغريم الراكب عن نفس المخالفة أكثر من مرة في الرحلة الواحدة، حالة تخطى تواجده بالمترو ساعة من توقيت تحرير مخالفة له عن استقلاله للمرفق بدون تذكرة، حيث يتم تسجيل توقيت تحرير المخالفة على إيصال الغرامة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن غرامة استقلال المترو بدون تذكرة أو فقد التذكرة خلال الرحلة تبلغ 50 جنيه، ويسمح للراكب بالتواجد فى المترو ساعة واحدة فقط من تاريخ تحرير المخالفة التى يتم تحصيلها فوريا، وإذا تخطى الساعة يتم تغريمه مجددا.

تعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.