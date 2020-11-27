شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالأرجنتين يشارك فى مراسم عزاء أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير أمين مليكة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، أمس الخميس، 26 نوفمبر الجاري، برفقة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية الأرجنتين، فى مراسم عزاء لاعب كرة القدم "دييجو أرماندو مارادونا"، التى أجريت بالقصر الرئاسى الأرجنتينى، وحضرها رئيس جمهورية الأرجنتين "ألبرتو فيرنانديز"، ونائبة الرئيس "كريستينا فيرنانديز دى كيرشنر"، ورئيس مجلس الوزراء "سانتياجو كافييرو"، وعدد من الوزراء والمسئولين.



السفير أمين مليكة

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، عبر فيسبوك، وجهت السفارة المصرية فى العاصمة بوينس أيرس، برقية عزاء لوزارة الخارجية الأرجنتينية، أعربت فيها عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللشعب الأرجنتينى.





تجدر الإشارة إلى أن "مارادونا" وافته المنية، مساء الأربعاء الماضى 25 نوفمبر، عن عمر يناهز الستين عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية، وأعلنت جمهورية الأرجنتين حداداً رسمياً لمدة ثلاثة أيام، وشهد اليوم توجه مئات الآلاف من المواطنين للقصر الرئاسى للمشاركة فى مراسم وداع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

واحتشدت جماهير غفيرة فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس لتشييع جنازة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، فى أجواء مليئة بالحزن والأسى.





وسار الآلاف خلف نعش مارادونا قبل أن يوارى الثرى فى مراسم خاصة، واضطرت الشرطة إلى التدخل لضبط أمواج البشر الذين جاءوا لحضور الجنازة، وأعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام حزنا على رحيل البطل القومى الأربعاء متأثرا بأزمة قلبية، وعمره 60 عاما.

وسجى جثمان مارادونا أمام قصر الرئاسة فى تابوت يلفه العلم الوطني، وعليه القميص رقم 10 الذى عرف به اللاعب خلال مشواره الكروي، مع منتخب بلاده، وفى منتصف النهار كان طابور المشيعين على طول كيلومتر، واشتبكت الشرطة مع الكثير منهم عندما حاولت إغلاق محيط القصر.