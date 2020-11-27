شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تطلق مسابقة للتميز بمنصة التعليم الإلكترونى بجوائز تصل لـ 30 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور شريف شاهين القائم بأعمال عميد كلية الآداب، المسابقة التعليمية والبحثية للتميز فى تحقيق أقصى فائدة من منصة التعليم الإلكترونى " بلاك بورد"، على أن يتم التقدم للاشتراك فى المسابقة بوحدة ضمان الجودة بالكلية حتى شهر فبراير 2021، على أن يعلن عن الفائزين فى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وحددت كلية الآداب بجامعة القاهرة شروط المسابقة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الليسانس وكذلك طلاب الدراسات العليا.

وتضمنت شروط الاشتراك للمسابقة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وضع إطار عام توصيفى للمقرر موضحا الأهداف والوحدات الدراسية والتقييم وغيرها، وتكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمى المتاحة فى منصة "بلاك بورد" الخاصة بالمقررات الدراسية لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإثراء المحتوى التعليمى وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت وغيرها، وحداثة المحتوى التعليميى المتاح وسياسة واضحة للتحديث، وإتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمشاركة فى تدريب الأقران من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصة.

وبالنسبة لشروط المسابقة لطلاب الليسانس نظام الفصلين الدراسيين ونظم الساعات المعتمدة، التفاعل الإيجابي مع الكحتوى ومتابعة الجديد، واقتراح الأفكار الجديدة على عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة من أجل تحقيق الفائدة الأكبر، والمشاركة فى تدريب الأقران مع متابعة عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة لهذا النشاط وتحت إشرافه .

كما حددت كلية الآداب بجامعة القاهرة شروط المسابقة لطلاب الدراسات العليا والتى تمثلت فى التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة الجديد، واقتراح الأفكار الجديدة على عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق الفائدة الأكبر والمشاركة فى تدريب الأقران مع متابعة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهذا النشاط وتحت إشرافه.

ومنحت كلية الآداب بجامعة القاهرة الحق للمشاركة فى المسابقة للإداريين المتميزين مما لهم إسهامات إيجابية فى المجال نفسه، مثل تقديم الدعم الفنى لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركة فى المنصة، اقتراح لوحات إرشادية مساعدة لكافة أطراف العملية التعليمية، والتدخل لحل المشاكل التى تواجه أطراف العملية التعليمية، وتيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية المشاركة فى المنصة.

وحددت إدارة كلية الآداب قيمة الجوائز لكل قطاع حيث بلغت 15000 ألف دنيه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و8000 جنيه لطلاب الليسانس و4000 جنيه لطلاب الدراسات العليا و3000 لإدارى متميز.