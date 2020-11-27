شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تؤكد بدء تنفيذ " مُنتزه الشروق" على 60 ألف متر كمتنفس لقاطنى المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تنفيذ متنفس ترفيهي مفتوح لقاطنى المدينة "مُنتزه الشروق" على مساحة (60 ألف متر مربع) ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق من حيث المساحة، فى إطار خطة جهاز مدينة الشروق للتوسع فى توفير مواقع ترفيهية بمختلف أنحاء المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مشروع "مُنتزه الشروق" سيتضمن ملاعب رياضية عبارة عن ملعب كرة قدم خماسى وملعبي كرة سلة وطائرة، وكذا منطقة ألعاب أطفال وممشى بعرض 5 أمتار ومسار دراجات ومقاعد انتظار لزوار الحديقة.

وأشار رئيس الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها، تأتى فى ضوء الاستغلال الأمثل للأراضي بالمدينة، حيث سيتم تنفيذ المشروع بأراضي حرم خطوط البترول بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتنفيذ التوصيات والحمايات اللازمة.

وفى سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، استمرار التصدى بكل حزم وقوة لأى مخالفة بناء فى مهدها بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة وإزالة شدة خشبية قبل الشروع فى استكمال الأعمال، وذلك بدور السطح بغرض تحويل الاستخدام من خدمي إلى سكني بالحى الثانى بالمدينة، كما صادرت اللجنة مواد البناء وتم إيقاف التعامل على القطعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.