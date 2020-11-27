شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدولة نجحت فى تحويل مراكب الموت لمراكب النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية نجحت فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تحويل مراكب الموت فى البحار لمراكب النجاة لحماية الشباب .

ولفت وزير الأوقاف، خلال كلمته بالندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، أن خطبة الجمعة اليوم ستكون عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وطرق البديلة له وعن الفرص التى وفرتها الدولة للشباب لحمايتهم .

ويشهد وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أسامة العبد، ثم يشهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمرانى برأس البر، ويلقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.

كما يتم أيضًا افتتاح مسجدى الصفا والرحمة برأس البر، وجميعهم مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف فى توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها فى إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.