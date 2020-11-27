شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا عظيمات مصر.. الاهتمام بالمرأة ضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت المرأة المصرية، العديد من المكتسبات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يأتى زيادة إدماج السيدات فى سوق العمال والحياة المجتمعية بكافة تفاصيلها على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد شاركت المرأة بشكل أكبر فى الوظائف، إضافة إلى زيادة تمثيلها فى البرلمان والتشكيل الحكومى الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كما برز دورها فى كافة المجالات الرياضية والتكنولوجية والعلمية والطبية، وغيرها الكثير.

وفى فيديو يرصد كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن المرأة المصرية في مناسبات مختلفة، قال: "المرأة فى مصر من 70 و80 و100 سنة كان ليها دور وطنى عظيم، وفى 2013 و2012 تحركت دون استدعاء من أجل الحفاظ على الهوية هوية مصر.. كل سيدة مصرية بتقوم بتقوية الروابط فى مجتمعها بنشر المحبة بين الناس.. أنا عايز أقول بس إن المرأة لما جينا نعملهم مشاريع كانت هى أكثر نجاحًا من الرجالة.. المرأة تمثل نصف المجتمع فهى الأم والزوجة والأخت والابنة الذى يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل.. تحية تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة بنات وسيدات النيل وصانعات السعادة والنجاح".

واستعرض الفيديو بعض المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية، حيث كتب عليه: "تم تقديم قروض لـ313 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات، ونجحن فى تسديد 99% من هذه القروض.. 3.6 مليون أسرة مستفيدة من معاش تكافل وكرامة بإجمالى 15 مليون مواطن.. مبادرة صحة المرأة للكشف الشامل على 9.5 مليون سيدة كمرحلة أولى.. مبادرة بهية للكشف على الأورام السرطانية لمليون ونصف سيدة، عدد الوزيرات فى مصر 8 وزيرات بنسبة 24%.. شكرًا عظيمات مصر".