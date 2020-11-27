شكرا لقرائتكم خبر عن أحد الفائزين بجائزة أفضل علماء العالم يؤكد اكتشاف نباتات تقضى على مرض القولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف الدكتور أيمن معوض لـ"الخليج 365"، أنه تم اختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم متخصصا فى مجال علم الأورام، موضحا أن أبحاثه تخصصت فى دراسة الإضرابات الفسيولوجية فى الجسم واستهداف طرق علاجية واستراتيجية جديدة.
وأوضح أن أبحاثه لم تقتصر على أمراض الأورام ولكن أيضا أمراض القلب والشرايين والأمراض المزمنة، مؤكدا أن أبحاثه شارك فيها باحثون من جامعة بنى سويف وجامعات مصرية، بالإضافة إلى باحثين عمل معهم فى جامعات ببريطانيا وبرلين وميونيخ.
وأكد الدكتور أيمن معوض، أن أبحاثة اهتمت باستخدام استراتيجيات جديدة لعلاج الـأمراض كاستيرايجيات استخدام شبيهات الكهيبروترات واستخدام مجموعة من مركبات مستخلصة من نباتات وطحالب البيئة المصرية لعلاج سرطان الكبد والقولون والالتهابات المزمنة وأمراض السكر .
وذكر الدكتور أيمن معوض: نبحث عن علاجات رخيصة الثمن وتكون متواجدة فى البيئة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى.
وكان أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ، عن حصول 8 علماء من أبناء الجامعة على ثمان مراكز فى 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020.
وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة حققت إنجازا بالتصنيفات الدولية حيث تعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التى أنشأتها جامعة ستانفورد والتى تتضمن أعلى 2 % من العلماء فى العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وتتضمن معلومات عن عدد الاستشهادات، والمعامل ، والتأليف المشترك، وتم نشر النتائج فى مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و 176 مجالًا فرعيًا.
جدير بالذكر، أن العلماء هم الدكتور أيمن معوض محمود، محمد شعبان، عرفه حسين، على البحراوي، حسين سيد وجميعهم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، الدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور خالد عبد اللطيف، محمد عبد الرحيم عضوى هيئة تدريس بكلية الصيدلة.
وكرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 190 والمنعقدة اليوم، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020 طبقا لدراسة جامعة ستانفورد.
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