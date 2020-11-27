شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان التعاون فى مجالات اللقاحات وتقاوى الخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خيرت لامع سفير جمهورية كازاخستان فى القاهرة تناول اللقاء بحث افاق التعاون بين البلدين، فى مجالات الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذلك التعاون فى مجال البحث العلمى الزراعى والامصال واللقاحات البيطرية وانتاج تقاوى الخضر .

وقال وزير الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدولتين على أن تعقد اجتماعا خلال الأسبوع القادم بالفيديو كونفرانس لبحث أليات تفعيل اتفاقات التعاون .

من ناحيته وجه لامع سفير جمهورية كازاخستان فى القاهرة، الشكر لوزير الزراعة وتطلع الى تعميق وزيادة التعاون بين البلدين الشقيقتين والتى تربطهما علاقات متميزة فى المرحلة الحالية.