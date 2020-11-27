شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يبحث تداعيات كورونا مع أمين الاتحاد العربى للنقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربى للنقل الجوى AACO ، لبحث تداعيات فيروس كورونا علي قطاع الطيران المدني .

وأعرب الطيار رشدى زكريا عن تقديره لجهود الإتحاد العربي للنقل الجوي في التنسيق مع شركات الطيران الأعضاء به خلال التعامل مع ازمة جائحة كورونا خاصة التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى "ICAO" ، ومنظمة الصحة العالمية "WHO" ، والاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، والمنظمة العربية للطيران المدنى "ACAO" ،فى المشاركة فى وضع دليل عمل الايكاو CART لإعادة تشغيل النقل الجوى .

وخلال اللقاء تم مناقشة مختلف الموضوعات التى تتعلق بمستجدات صناعة النقل الجوى ، وتأثير جائحة كورونا على الإقتصاد والسياحة والسفر ،وكذلك حث منظمات الطيران المدني الدولية الحكومات لرفع قيود السفر بين الدول لتنشيط السياحة ، وإعادة ثقة الركاب في السفر والطيران ،وكذا دراسة توحيد اجراءات الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كورونا او أى أمراض معدية قبل السفر وإلغاء اجراءات الحجر الصحى.

وأعرب رئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي ، عن أمله فى بداية تعافى حركة السفر بين الركاب فى عام 2021 خاصة مع بوادر ظهور اللقاح الخاص بفيروس كورونا ، مما سيعيد الثقة للمسافرين وبداية تخفيف القيود على السفر بين الدول.

