شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: السيدة انتصار السيسى مصرية كانت لها وقفة لن ينساها التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الدكتوره مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على استضافة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى تابعه ملايين المصريين. وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة :"كل التقدير والاحترام للسيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية شكرا على حوار صادق من القلب .. سيدة مصرية عظيمة ... وقفت في لحظات فارقة وقفة لن ينساها التاريخ.. المعدن الاصيل السيدة انتصار السيسي". وتابعت مايا مرسى فى تدوينه لها: "قيادة سياسية مؤمنة بالمرأة ودورها وشهادة حق ونري المرأة المصرية في مكانه غير مسبوقة".

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