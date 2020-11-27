شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة × أسبوع.. خطه لتطوير زراعة قصب السكر وزيادة الانتاجية وترشيد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" فى نسخته رقم 14، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 20 حتى26 نوفمبر الجاري،، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.

واشار الحصاد الأسبوعى الى استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "جوزفين لاجو" وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق لها بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث أشار خلال اللقاء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع كل إمكانيات وزارة الزراعة فى خدمة الأشقاء بجنوب السودان، كما بحث وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مشترك تم عقده بالفيديو كونفرانس، وضع خطه متكاملة بشأن تطوير زراعة قصب السكر فى مصر وزيادة الانتاجية وترشيد المياه وزيادة دخل الفلاح.

كما وزع وزير الزراعة 140 طن شعير مجانا على مزارعى مطروح للاستفادة من مياه الأمطار فى مناطق الزراعات المطرية، وذلك خلال زيارته لواحة سيوة، كما افتتح أعمال تطوير مركز التدريب بمركز بحوث الصحراء بمطروح وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما وزع مركز بحوث الصحراء 70 شيكارة تقاوى قمح مقاومة للملوحة على المزارعين مجانا بسيوة، وذلك لزراعة 35 فدان قمح كحقول إرشادية تحت إشراف مركز بحوث الصحراء.

واختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاسبوع الماضي، فعاليات البرنامج المشترك لدعم ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى "ساسمي" SASME، والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بحضور "كريستيان بيرجر" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة و"فابيو جرازى" مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية إلى محافظة المنوفية، بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية، وذلك فى لإطار خطة واستراتيجية الوزارة لدعم صغار المربيين، ونقل التكنولوجيا الحديثة لهم.

كما نظم معهد بحوث امراض النباتات، بمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية تحت عنوان: "التطبيقات المتقدمة للنانوتكنولوجى فى مجال مكافحة الامراض النباتية والنقل الجينى داخل النبات" بمعمل النانوتكنولوجى والمواد النانومترية المتقدمة، حيث شملت الدورة سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة حول لتعريف بهندسة علوم النانوتكنولوجى وطرق الانتاج الآمن لهذه المواد النانومترية وتوصيفها بالأجهزة العلمية الحديثة.

وأصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخصاً بما تم من أنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار عدد (395) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تم الموافقة على تصدير عدد 10 ألاف بيضة تفريخ الى سلطنة عمان من خلال اعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة، كذلك تم الموافقة على تسجيل عدد (101) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، فضلاً عن إصدار عدد (3) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، و 8 ندوات توعوية وإرشادية فى المحافظات المختلفة، لاستعراض كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة.