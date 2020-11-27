شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مصر عظيمة بأذان مساجدها وأجراس كنائسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بالتواجد فى محافظة دمياط، قائلة :"سعيدة جدا بالتواجد مع زميلى العزيز وزير الأوقاف ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض وسعيدة بأهل دمياط وشبابها وسيداتها"، وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال كلمتها بالندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، أنها ستحضر خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف فى أحد مساجد دمياط، قائلة: "سعيدة جدا انى تحضر خطبة الجمعة النهاردة وهشارك وزير الأوقاف فى افتتاحات مساجد بالمحافظة"

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن تواجدها اليوم بمحافظة دمياط ومشاركتها وزير الأوقاف افتتاح مساجد ذكرها بمشهد افتتاح قداسة البابا مسجد الفتاح العليم وشيخ الأزهر الشريف وافتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية .

وأكدت وزيرة الهجرة على دور الأئمة فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، قائلة:" يبقى دور الإمام دور قوى وكلنا شعب قريب إلى الله ودائما نضع كلمة ربنا فى كلماتنا وحدينا اليومى"، لافتة إلى أن دور الأئمة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية دور توعوى هام جدا".

وتابعت وزيرة الهجرة فى كلمتها للأئمة: "شاهدنا لقاء حرم الرئيس السيسى والتى نعتبرها جميعا أيقونة مصرية لديها كم من الاحترام وحب الوطن وحب أسرتها" موجهة الأئمة بضروة التوعية بدور المرأة المصرية التى تزرع الحب والمشاعر بين أسرتها وهو أحد رسائل حرم الرئيس.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر عظيمة بآذان مساجدها وأجراس كنائسها ونتمنى أن تتوقف الهجرة غير الشرعية نهائيا

وأشادت وزيرة الهجرة بسرعة استجابة وزارة الأوقاف لدعم جهود الوزارة لمكافحة مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين.